Volley, Serie B2 – La Rossetti Market Conad vuole tornare a festeggiare in casa: arriva Piadena

Tornare a festeggiare in casa e alimentare la corsa play off. E’ questo il duplice obiettivo della Rossetti Market Conad nel campionato di serie B2 femminile (girone E), di scena domani (sabato) alle 20,30 ad Alseno contro la Tecnimetal Piadena dell’ex Marta Ghisolfi.

Le gialloblù piacentine allenate da Federico Bonini e Paolo Bergamaschi sono reduci dal tie break con il sorriso in terra mantovana sul campo del Volley Davis 2C che ha permesso a Falotico e compagne di restare al secondo posto a braccetto con la Zerosystem, mentre San Giorgio ha guadagnato un punto in vetta (+3). Le due rivali si sfideranno tra loro in questo turno e per la Rossetti Market Conad sarà importante approfittarne. Per farlo, Alseno dovrà ritrovare il feeling con il rettangolo di gioco di casa, spezzato nel girone di ritorno dai passi falsi contro Soliera e Cerea.

“Entrambe le squadre arrivano da una bella vittoria, noi dobbiamo essere pronti a una battaglia come sabato scorso. Piadena può contare su ottime individualità come Ravera e Barbarini, ma soprattutto ha una grande coesione di gruppo ed è una squadra che sa soffrire e lottare. Inoltre, è una formazione che batte molto bene e difende tanto: magari serviranno più azioni per mettere giù la palla e bisognerà avere pazienza. Penso sia una partita che si giocherà non solo sulla tecnica e sulla tattica, ma anche sotto il piano della personalità e dell’aggressività”.

Classifica

San Giorgio 43, Rossetti Market Conad, Zerosystem 40, Isuzu Cerea 38, Galaxy Collecchio 33, Volley Davis 2C 32, Tecnimetal Piadena 29, BeOne 28, Moma Anderlini Modena 25, Hydroplants Soliera150 23, Drago Volley Stadium Mirandola 19, Top Volley Verona 18, Viadana 9, SpakkaVolley Spacer 1.