Fiorenzuola, secondo KO consecutivo: al Breda finisce 3-1 per la Pro Sesto – AUDIO

Seconda sconfitta consecutiva per il Fiorenzuola calcio, che dopo aver perso all’esordio contro il Renate cade anche sotto il cielo di Sesto San Giovanni. Al Breda, nella seconda giornata del Girone A, finisce 3-1 per la formazione di Parravicini, capace di rialzarsi dopo le 5 sberle subite dalla Pergolettese e trovare i primi tre punti in campionato. Ancora a zero invece la formazione di Bonatti, che nonostante una buona mole di gioco non riesce a muovere la classifica. In rete Arras su rigore, Barranca e Basili a tempo scaduto, mentre per i rossoneri primo gol stagionale firmato da bomber Thomas Alberti. Sicuramente positiva la prova di Gonzi, forse il migliore dei suoi, mentre negativo il portierino Guadagno, non impeccabile sul tiro di Barranca che ha riportato avanti i locali.

Le parole di mister Bonatti

Pro Sesto – Fiorenzuola calcio 3-1

Pro Sesto (3-5-2): Del Frate; Giorgeschi, Toninelli, Marianucci; Maurizii, Gattoni, Bussaglia (60′ Santarpia), Sala, Barranca (82′ Mapelli); Florio (68′ Petrungaro), Arras (81′ Basili). All. Parravicini

Fiorenzuola (4-2-3-1): Guadagno; Silvestro (87′ Omoregbe), Potop, Nava, Sussi; Nelli (86′ Di Quinzio), Stronati (86′ Oneto); Di Gesù (72′ Seck), Gonzi, Morello; Alberti (77′ Ceravolo). All. Bonatti

Gol: 3′ Arras su rigore (P), 42′ Alberti (F), 68′ Barranca (P), 90+5′ Basili (P)

Ammoniti: Bussaglia (P)

