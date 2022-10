Volley, Serie B2 – Quarta vittoria del Fumara MioVolley, VTB si arrende in tre set

Quarta vittoria per il Fumara MioVolley che conquista l’intera posta in palio nella sfida con VTB Aredici Bologna raggiungendo quota dodici punti in graduatoria. Per le biancoblu sarà ora tempo di due trasferte consecutive: si parte sabato prossimo a Reggio Emilia con la sfida all’Arbor, nella giornata successiva l’appuntamento sarà sul campo del Polriva a Suzzara.

Coach Mazzola apre con la diagonale composta da Gemma e Viola, Scarabelli e Cornelli bande, Guaschino e Nedeljkovic al centro con Fizzotti libero.

Viola e Nedeljkovic propiziano il primo allungo della serata (7-3), Cornelli trova l’ace dell’8-3 che spinge Bologna al timeout per cercare subito una reazione. Scarabelli stringe la diagonale del 10-4, il Fumara non concede tregua alla seconda linea avversaria (15-5). Sullo score di 18-5 fa il suo ingresso Bianchini, il set va in archivio 25-10.

Avvio di Bologna decisamente più convincente nel secondo parziale: le ospiti passano dal 6-3 al 7-8. Il MioVolley si ricompatta, lo score resta in equilibrio (12-11) con VTB aggressiva in battuta. Nedeljkovic trova due punti (16-14), le biancoblu tornano a spingere (19-14). Fizzotti difende un gran pallone che vale il 21-17 di Guaschino, si chiude sul 25-19.

C’è Ducoli in campo nel sestetto Fumara del terzo set: per lei arriva l’ace del 5-2, VTB si gioca il timeout sull’8-2. Scarabelli e compagne mantengono alta la concentrazione: entrano in campo Galibardi e Passerini, il finale è senza sorprese.

FUMARA MIOVOLLEY-VTB AREDICI BOLOGNA 3-0

(25-10; 25-19; 25-9)

FUMARA MIOVOLLEY: Gemma 3, Bianchini, Viola 3, Ducoli 2, Scarabelli 16, Cornelli 10, Galibardi, Guaschino 10, Nedeljkovic 10, Fizzotti (L), Passerini (L). NE: Hodzic, Molinari. All. Mazzola-Falco

VTB AREDICI BOLOGNA: De Paoli 2, Capponcelli 1, Tarantino, Giannoni 1, Branchini 4, Bongiovanni 1, Mantovani 2, Bedetti 3, Simoni 3, Grava (L), Boruzzi (L). NE: Dini. All. Penazzi-Alberti