Volley, Superlega – La Gas Sales Piacenza affronta Monza nella quinta giornata di campionato

Quinta giornata di SuperLega Credem Banca e Gas Sales Piacenza aprirà il programma della domenica. Domani, domenica 30 ottobre, alle 15.30 (diretta volleyballworld.tv), i biancorossi scenderanno in campo al PalabancaSport per affrontare la Vero Volley Monza.

Reduce da due vittorie consecutive Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza vuole continuare il percorso intrapreso con Trento e Siena e scalare ulteriormente la classifica.

Una settimana di lavoro dedicata alla tecnica, in alternanza ai pesi, a ranghi quasi completi ha permesso ai biancorossi di migliorare ulteriormente i meccanismi di gioco e poter arrivare nel migliore dei modi alla sfida contro i brianzoli che arrivano a Piacenza reduci dalla bella vittoria ottenuta una settimana fa con i Campioni d’Italia della Cucine Lube Civitanova.

L’avversario: Vero Volley Monza

Con il primo titolo continentale della storia conquistato a marzo scorso in Francia grazie alla doppia vittoria contro il Tours, la stagione 2022-2023 della Vero Volley Monza è ambiziosa. Guidata dal confermato tecnico Massimo Eccheli ed il suo staff, la squadra brianzola ha tutte le intenzioni di inserirsi nuovamente tra le big del campionato. In estate il club lombardo ha cercato di assemblare un roster equilibrato: in cabina di regia ecco il palleggiatore del Brasile bronzo all’ultimo Mondiale, Fernando Kreling detto Cachopa ora però fuori dai giochi per un grave infortunio e al suo posto è arrivato il tedesco Jan Zimmermann che farà coppia con il regista della Croazia, Petar Visic.

Al centro, con il confermato capitano Thomas Beretta, ed il miglior centrale del Campionato del Mondo, nonché medaglia d’Oro con l’Italia, Gianluca Galassi, è arrivata la qualità di Gabriele Di Martino. Come schiacciatori, blindato il talento bielorusso Vlad Davyskiba a Monza è arrivato il martello canadese Stephen Maar, il finlandese Luka Marttila mentre dalle giovanili è stato promosso Lorenzo Magliano. Nel reparto degli opposti, rinnovata la fiducia al bomber Georg Grozer è arrivato il canadese Arthur Szwarc. Completano il roster il libero Filippo Federici, alla quarta stagione consecutiva a Monza, e la new entry Matteo Pirazzoli.

PRECEDENTI: 7 (4 successi Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, 3 Vero Volley Monza)

EX: Georg Grozer a Piacenza nel 2020-2021

L’iniziativa dei biancorossi

Sport e buona alimentazione a braccetto: da domani il PalabancaSport entra nella rete Campagna Amica e in occasione delle partite di Gas Sales Piacenza e UCC Assigeco i tifosi potranno gustare prodotti di eccellenza, dai panini con i salumi dop piacentini alle macedonie, dalle patatine fritte della nostra montagna ai succhi di frutta a km zero. Tutte eccellenze del Mercato Coperto di Via Farnesiana 17 a Piacenza disponibili nelle pratiche agri-bag per essere gustate dai tifosi.

Coldiretti Piacenza ha stretto un importante accordo con le squadre di pallavolo e basket, Gas Sales Piacenza e Assigeco Basket, che prevede una collaborazione volta alla sana e corretta alimentazione, che promuova prodotti genuini, di qualità, attenti al territorio e all’ambiente, che prenderà il via domani in occasione della partita Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza – Vero Volley Monza.

Domani al PalabancaSport Coldiretti con Campagna Amica continuerà una raccolta di firme per sostenere i prodotti di qualità e dire stop agli alimenti sintetici sulle nostre tavole. Inoltre, gli abbonati di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza e UCC Assigeco e coloro che domani saranno al PalabancaSport e si recheranno all’Area Ristoro riceveranno un buono sconto per i successivi acquisti al Mercato Coperto, valido per un mese.