Volley, Serie B2 – Rossetti Market Conad non può sbagliare contro la Cenerentola Bergamo

Appuntamento da non mancare per la Rossetti Market Conad in B2 femminile, con la squadra allenata da Paolo Bergamaschi impegnata sabato alle 20,30 ad Alseno contro la Cenerentola Prefabbricati Moioli VB91 nella quart’ultima giornata del girone E di B2 femminile.

Le giovani orobiche chiudono la classifica con 5 punti all’attivo e stanno maturando esperienza in categoria, mentre le gialloblù piacentine vanno a caccia della salvezza, ancora possibile sebbene ora Malvicini e compagne siano scivolate al quart’ultimo posto, a -1 dal New Volley Adda, vincitrice al tie break dello scontro diretto di sabato scorso a Cassano d’Adda. Questa linea spartiacque è ben presente all’orizzonte per Alseno, che può e deve sfruttare questo turno per rilanciare la propria corsa salvezza nei rimanenti tre turni, da disputare dopo la sosta pasquale legata alla Coppa Italia che, per quanto riguarda la B2, la Rossetti Market Conad aveva conquistato l’anno scorso a Campobasso.

Classifica

Brembo Volley Team 55, Brescia Volley 53, Promoball Sanitars 44, Volley Lurano 44, Cartiera dell’Adda 43, Electro Adda Olginate 40, Galaxy Collecchio, Vivi Energia VAP 35, Delta Engineering Gorgonzola 29, New Volley Adda 27, Rossetti Market Conad 26, Spazio Conad Busnago 16, Decalacque River Volley 10, Prefabbricati Moioli VB91 5.