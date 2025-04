Volley, Serie B – Canottieri Ongina cerca di risollevarsi: arriva l’Arredopark Dual Caselle

L’aria di casa per provare a risollevarsi. In serie B maschile la Canottieri Ongina vuole interrompere la striscia di quattro consecutive, ma per farlo dovrà fermare la corsa lanciata dell’Arredopark Dual Caselle, avversario veronese atteso domani (sabato) alle 18 a Monticelli per il quint’ultimo appuntamento stagionale del girone C.

I veronesi sono quinti con 44 punti, mentre i piacentini condividono l’ottavo posto a quota 30 con altre tre formazioni, a +6 sull’Asola Remedello quart’ultimo e a caccia della rimonta-salvezza.

Fausto Perodi, vice allenatore della Canottieri Ongina

“Caselle è una delle migliori squadre del girone, dopo Mirandola è la più in forma del campionato. Da quando ha reintegrato Sasdelli come palleggiatore ha espresso un buon gioco, inoltre con l’opposto Peslac si compone una diagonale tra le più forti del girone.

Per quanto ci riguarda, dovremo fare a meno dello schiacciatore Chadtchyn. Squalificato per una giornata dopo il secondo cartellino rosso stagionale rimediato sabato scorso a Bardolino. Per sopperire a questa assenza, dovremo cercare di aggredire fin da subito la loro ricezione, staccando il pallone da rete e iniziando finalmente a difendere il più possibile. Per noi davanti ci sono 4 finali (oltre al turno di riposo, ndc) dove dovremo racimolare più punti possibili”.

Classifica

Stadium Mirandola 66, National Trasports Villa d’Oro Modena, Hokkaido Bologna 53, Zotup Scanzorosciate 46, Arredopark Dual Caselle 44, Volley Veneto Benacus 39, Modena Volley 33, Canottieri Ongina, Radici Products, Pallavolo Cremonese, Ferramenta Astori 30, Kema Asola Remedello 24, Univolley Carpi 17, Imecon Crema 16, Mgr Grassobbio 14.