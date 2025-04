Scontro con un’auto in via Einaudi, grave un motociclista

Auto contro moto, grave un centauro. I fatto sono accaduti questo pomeriggio all’incrocio tra via Pirandello e via Einaudi.

Per motivi da chiarire la moto si é scontrata con l’auto che pare in quel momento si stesse immettendo in via Einaudi.

L’impatto é stato violentissimo tanto che il motociclista è finito a circa una cinquantina di metri dal punto di impatto.

Ha riportato diversi gravi traumi in varie parti del corpo ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto, per i rilievi del caso, la polizia locale.