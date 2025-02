Volley, Serie B2 – Rossetti Market Conad ospita la Cartiera dell’Adda

Riparte da un match casalingo il cammino della Rossetti Market Conad nel campionato di B2 femminile (girone E). Nella quarta giornata di ritorno, le gialloblù di Paolo Bergamaschi scenderanno in campo domani (sabato) alle 20,30 ad Alseno contro la Cartiera dell’Adda guidata in palleggio dall’ex Melania Lancini. La formazione di Mandello del Lario è quinta con 30 punti, mentre le alsenesi sono attualmente quart’ultime a quota 19 e andranno a caccia di punti importanti in chiave salvezza.

“Dopo la sosta riprendiamo il discorso che in calendario si era interrotto con la convincente vittoria nel derby interno contro Rivergaro, che aveva confermato il nostro momento di crescita che ora vogliamo riportare in campo anche domani. Cartiera dell’Adda è una buona squadra, compatta e completa, guidata in palleggio da una giocatrice di esperienza come Lancini in diagonale con un’opposta fisica come Chiesurin. Mandello naviga in acque ben più tranquille delle nostre in classifica anche se ha avuto qualche alto e basso stagionale. Dal canto nostro, in casa vogliamo confermare il nostro livello di gioco e sarà importante a non uscire a mani vuote in termini di punti prima di due sfide cruciali contro VAP e Busnago. La squadra si sta allenando bene, il clima è positivo e siamo consapevoli come probabilmente il nostro destino si decida nel prossimo mese”.

Classifica

Brembo Volley Team 39, Promoball Sanitars, Brescia Volley 37, Volley Lurano 95 35, Cartiera dell’Adda 30, Electro Adda Olginate 25, Galaxy Collecchio 24, New Volley Adda 22, Delta Engineering Gorgonzola, Vivi Energia VAP 21, Rossetti Market Conad 19, Spazio Conad Busnago 14, Decalacque River Volley 8, Prefabbricati Moioli VB91 4.