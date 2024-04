Volley, Serie B2 – Tempo di derby per la Pallavolo San Giorgio contro Alseno

Domani, sabato 13 aprile, la Pallavolo San Giorgio di coach Matteo Capra sfiderà la Pallavolo Alsenese. Fresca vincitrice della Coppa Italia di categoria.

Il successo nell’ultima giornata di campionato a Mirandola per 3-1 (primo storico successo in trasferta contro il team modenese in B2) ha permesso alla Pallavolo San Giorgio di consolidare il primo posto in classifica.

Gara decisiva

Una gara assolutamente importante per la Pallavolo San Giorgio che vincendo aumenterebbe il vantaggio sulle vicine di casa piacentine, rafforzando ii primo posto in classifica, in caso contrario la lotta per i playoff promozione in B1 dove andranno le prime due classificate, resterebbe ancora aperta ed incerta sino alla fine, lotta che oltre alle due squadre del territorio piacentino vede coinvolte anche San Damaso e Cerea.

Dirigeranno la partita Alberto Fabris della sezione di Fipav di Venezia e Nicola Bassetto della sezione di Verona. L’unica ex di turno è Chiara Tonini. Fischio d’inizio alle ore 18, presso il palazzetto dello sport in viale Repubblica a San Giorgio Piacentino. Facebook sulla pagina di Obiettivo Volley.

Classifica

Pall. San Giorgio 50 punti; San Damaso 48; Cerea 45; Pall. Alsenese 44; Volley Davis 2c 37; Galaxy Volley 36; Piadena 35; Be One 34:Moma Anderlini 30; Soliera 27; Top Volley 23; Mirandola 19; Viadana 12; Spakka Volley 1. Spakka Volley retrocesso in serie C.

Serie D – Il Volley SangioPode attende il Montebello

Reduce dalla sconfitta al quinto set sul campo dello Sport Club Parma, il Volley SangioPode deve vincere per blinda il secondo posto in classifica. Nella sfida di stasera, venerdì 12 aprile, sarà determinante per tenere a debita distanza il Montebello, terza in classifica, distante due punti dalle albicelesti piacentine.

La partita è programmata per venerdì 12 aprile alle ore 21 tra le mura amiche della palestra comunale di Podenzano.

Minuto di silenzio

Il Comitato Regionale Emilia Romagna della FIPAV partecipa al dolore di tutta la comunità emiliano-romagnola per il lutto ed il dolore che ha colpito tutte le famiglie dei lavoratori coinvolti nel terribile incidente sul lavoro nella centrale elettrica del bacino di Suviana (BO).

Dispone l’osservanza di un minuto di silenzio, per commemorare le vittime, prima di ogni gara di pallavolo dei campionati regionali territoriali in programma da giovedì 11/04 a domenica 14/04.

Classifica

Circolo Minerva 49 punti; Volley SangioPode 40; Montebello 38; Rm Volley 37; Sport Club Parma Fortlan Dibi 36; Vaneton Limpia 32; L’Arena 26; Oasi Energy Noceto 17; Pol. Coop Parma 21; Molto Pizza Piace Volley 20; Rpf 3.