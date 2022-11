Volley, Superlega – La Gas Sales Piacenza apre la settima giornata con la capolista Sir Safety Perugia

Settima giornata di SuperLega Credem Banca e tocca a Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza aprire il programma. Domani, sabato 12 novembre, alle 18.00 (diretta su volleyballworld.tv), i biancorossi scenderanno in campo al PalabancaSport per affrontare la capolista Sir Safety Susa Perugia.

Terza gara nel giro di sette giorni per i biancorossi che dopo aver battuto a domicilio Taranto e avuto la meglio in Cev Volleyball Cup con Praga cerca il terzo suggello della settimana per continuare a scalare la classifica e avvicinare proprio gli umbri sempre vittoriosi in questo inizio di stagione.

Una settimana ricca di impegni per la formazione biancorossa, dopo il debutto in campo europeo cerca davanti al pubblico amico la sua prima vittoria negli scontri diretti con gli umbri. Fino ad ora le due squadre si sono incontrate sette volte, sei in regular season ed una in semifinale di Coppa Italia lo scorso 5 marzo, e ad avere la meglio sono stati sempre gli umbri.

Sfida nella sfida quella tra Andrea Anastasi da quest’anno alla guida di Perugia e Lorenzo Bernardi alla sua terza stagione sulla panchina biancorossa. I due per anni hanno diviso la stessa stanza sia in nazionale che a Treviso. E proprio Lorenzo Bernardi è l’unico ex della partita: ha guidato Perugia dal 2016 al 2019 facendo vincere agli umbri diversi trofei.

L’avversario: Sir Safety Susa Perugia

Messa in bacheca la Supercoppa Italiana, primo trofeo assegnato in stagione, e vinte tutte le gare fino ad ora disputare, Perugia ha obiettivi ambiziosi per questa stagione che la vede protagonista anche in Champions League. Poche le novità in casa umbra rispetto alla scorsa stagione, la più importante è in panchina dove siede coach Andrea Anastasi, che rientra in Italia a distanza di diciassette anni, dopo diverse esperienze all’estero.

Confermato lo zoccolo duro della scorsa stagione con la permanenza in bianconero del regista Giannelli, dei centrali Solè, Russo e Mengozzi, degli schiacciatori Leon e Plotnytskyi, dell’opposto Rychlicki e dei liberi Colaci e Piccinelli, la società umbra ha portato in squadra lo schiacciatore polacco Semeniuk, perno della sua nazionale, argento mondiale e miglior giocatore della passata Champions League con la maglia dello Zaksa, il centrale brasiliano Flavio, bronzo mondiale e reduce dalla stagione passata con Vibo, il regista della nazionale Slovena Ropret, esperto classe ’89 proveniente dal Cambrai Volley, Ligue A francese. Dal campionato francese è arrivato anche il duo cubano che completa il roster con l’opposto mancino Herrera proveniente dallo Chaumont e lo schiacciatore classe 2000 Cardenas in arrivo dal Tourcoing Lille Metropole.

Classifica

Sir Safety Susa Perugia p. 18; Itas Trentino 13; Cucine Lube Civitanova 12; Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza e Top Volley Cisterna 10; WithU Verona e Valsa Group Modena 8; Allianz Milano e Vero Volley Monza 7; Pallavolo Padova e Gioiella Prisma Taranto 6; Emma Villas Aubay Siena 3.

1 partita in più: Itas Trentino e Cucine Lube Civitanova

1 partita in meno: Pallavolo Padova e Emma Villas Aubay Siena