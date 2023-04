L’Atletica Piacenza raddoppia: Campionati provinciali e Regionali di staffette

Aprile non è solo tempo di meeting, ma iniziano anche i Campionati e le manifestazioni federali di Atletica. L’Atletica Piacenza è stata di nuovo protagonista sia ai Campionati provinciali sia ai Campionati Regionali di Staffetta.

I Campionati provinciali Ragazzi e Cadetti sono stati organizzati dall’Atletica Piacenza al Campus Pino Dordoni il 15 e il 16 aprile. Durante la manifestazione, valida per i Campionati di Società di categoria, hanno brillato diversi giovanissimi.

Nicolò Losi si è imposto sugli avversari sia sui 60hs Ragazzi, grazie al tempo di 9”7, sia nel salto in alto, valicando l’asticella posta a 1,38m. Sempre sulla pedana del salto in alto, Valentino Palpi si è invece aggiudicato l’argento in 1,34m. Lo stesso Valentino ha raddoppiato il suo argento, correndo il 60hs Ragazzi in 10”2.

Molto bella la sfida nel getto del peso Ragazzi tra Paolo Giovannini e Icaro Cretella, rispettivamente oro e argento con la stessa misura di 9.30: il vincitore è stato alla fine Paolo, forte di un secondo miglior lancio a 9,18. Benissimo anche Giorgia Cremona nel getto del peso Ragazze: la portacolori biancorossa è giunta seconda con un lancio a 8,50m.

Ottime notizie anche dalla pedana del salto in alto Ragazze, che ha visto Stella Gallinari conquistare la medaglia d’argento con 1,31m. Nella stessa gara, ma tra le Cadette, trionfava Erisa Uku, superando l’ostacolo a 1,38m. Anche il settore mezzofondo giovanile gode di ottima salute: Paolo Boledi ha vinto i 2000m Cadetti in 7’06” 2000 e Giorgia Grazio ha ribadito lo stesso risultato sulla medesima distanza, coperta in 7’51”.

Eccellente il salto in lungo di Brian Cattabriga, capace di lasciare la sua impronta a 5,59m. Ha sorpreso in positivo tra i Cadetti Giorgio Corrini, capace di scagliare il martello a 40,20m. Molto brava anche Irene Dell’Orto nella stessa gara Cadette: 23m esatti nel lancio del martello. Nella marcia hanno brillato Giacomo Torre 29’22” sui 5km, e Angela Chinosi, 18’26” sui 3km. Camilla Maria Ghezzi ha invece lanciato il giavellotto Cadette a 25,34m.

Ai Campionati Regionali di Staffette, tenutisi a Rubiera (RE) il 23 aprile, hanno performato molto bene i Ragazzi della 4×100: il quartetto composto da Vittorio Ponzini, Nicolò Losi, Valentino Palpi e Icaro Cretella è riuscito a chiudere il giro in un ottimo 56”08. Bravi anche i Ragazzi della 3×800, composta da Tommaso Bandera, Giovanni Palpi e Houssam Akesbi e capace di correre la distanza in 8’20”37.