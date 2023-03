Volley, Superlega – La Gas Sales Piacenza si rituffa in campionato: trasferta contro Cisterna

Gas Sales Piacenza torna nel Lazio una settimana dopo il trionfo nella Del Monte® Coppa Italia SuperLega. Domani pomeriggio, sabato 4 marzo, alle 18.00 (diretta su Volleyballworld.tv), la formazione biancorossa scenderà in campo al Palasport di Cisterna di Latina per affrontare la Top Volley Cisterna, gara valida per la ventunesima giornata di SuperLega Credem Banca, decima di ritorno e penultima di Regular Season.

Un turno cruciale di SuperLega. Al termine della Regular Season mancano due giornate, la lotta per l’accesso ai Play Off Scudetto è ancora aperta come pure la lotta per conquistare la migliore posizione sulla griglia della post-season è accesa più che mai.

Quella di Cisterna sarà per Gas Sales Piacenza la prima di un trittico di partite che giocherà in sette giorni. Di fatto da qui alla fine della stagione la squadra biancorossa scenderà in campo ogni tre giorni.

Alla vigilia dell’undicesimo scontro diretto tra le due squadre, la tradizione è favorevole per il sestetto biancorosso (7-3) che ha vinto in questa stagione la gara di andata senza lasciare set agli avversari.

Cisterna, nona in classifica, matematicamente è ancora in lotta per accedere alla post-season, Piacenza cerca a migliore posizione sulla griglia di partenza dei Play Off senza fare calcoli.

Leonardo Scanferla (Libero Gas Sales Piacenza)

“Dobbiamo mettere in un angolo tutto quello di positivo che abbiamo fatto a Roma dove abbiamo giocato due partite di altissimo livello, ora c’è da pensare solamente a finire bene il campionato. Andiamo ad affrontare una squadra che in casa ha sempre fatto bene facendo lo sgambetto anche a qualche nostra diretta concorrente, per cui dovremo essere bravi a tenere alto quel livello che abbiamo avuto a Roma. Sarà una partita difficile, loro non hanno nulla da perdere, lottano per entrare nei Play Off e daranno il massimo spingendo al servizio, noi dovremo essere bravi a tenere in ricezione. La mentalità deve essere la stessa della Coppa Italia, ci teniamo molto a finire bene il campionato per qualificarci al meglio sulla griglia dei Play Off “.

Classifica

Sir Safety Susa Perugia p. 59; Valsa Group Modena 39; Itas Trentino 38; Cucine Lube Civitanova 35; WithU Verona e Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza 31; Vero Volley Monza 28; Allianz Milano 27; Top Volley Cisterna 23; Pallavolo Padova 18; Gioiella Prisma Taranto 16; Emma Villas Aubay Siena 15.

Gas Sales Piacenza ricevuta dal Prefetto

Gas Sales Piacenza è stata ricevuta ieri sera dal Prefetto Daniela Lupo e dai vertici delle Forze Armate di Piacenza.

Durante l’incontro, tenutosi nella Sala della Prefettura, il capitano Antoine Brizard ha consegnato al Prefetto Daniela Lupo una maglia da gioco autografata da tutti i giocatori e il Prefetto ha omaggiato la Presidente di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza Elisabetta Curti con dei fiori.

L’incontro è stato aperto con l’Inno Nazionale a cui ha fatto seguito un minuto di silenzio richiesto dal Prefetto Daniela Lupo per le vittime del naufragio di Crotone e si è concluso con un brindisi ben augurale anche per i prossimi impegni della squadra.

