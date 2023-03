Rugby, Top10 – I Lyons affrontano Viadana nel “Derby del Po” valido per la 13a giornata

Sitav Rugby Lyons torna in campo per la XIII giornata di Peroni TOP10, che prevede la sfida sempre molto sentita al Rugby Viadana. La sfida di andata rappresentò la svolta della stagione per i Leoni, che ottennero la prima vittoria dell’anno con una prova autorevole da cinque mete. I valori in campo sono sostanzialmente in equilibrio, come dimostra la vittoria di Viadana in Coppa Italia del mese scorso.

La “bella” di sabato definirà una volta per tutto il padrone del “Derby del Po”, e dirà molto sullo stato di salute dei bianconeri. La stagione era iniziata con maggiore ambizione rispetto a ciò che mostra oggi la classifica, ma un’affermazione a Viadana testimonierebbe la qualità del lavoro svolto e il livello di questa squadra, che ha ancora da recriminare qualche partita persa di misura di troppo.

Dalla partita dell’andata, vinta per 40-26 dai bianconeri al Beltrametti, parte l’analisi della sfida da parte di Tino Paoletti, allenatore della mischia dei Lyons.

“Di quella prestazione dobbiamo ripetere l’atteggiamento difensivo, in cui fummo molto efficaci sull’uno contro uno, nei placcaggi avanzanti e nei raggruppamenti. Quando abbiamo portato in campo una prestazione difensiva determinata abbiamo sempre portato a casa punti importanti in stagione, cosa che invece ci è mancata in maniera evidente nelle due partite di Coppa Italia disputate recentemente. Lo stato di forma della squadra è buono, e ho notato fin da subito voglia di rivalsa dopo le ultime brutte sconfitte. Nonostante la classifica tranquilla abbiamo ancora tanto da dire in questo campionato, e vogliamo dimostrarlo da subito contro una squadra rognosa e su un campo difficile.”

Appuntamento dunque per le ore 14.00 di sabato 4 marzo allo Stadio Luigi Zaffanella di Viadana. La partita sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma di Eleven Sports.