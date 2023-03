Volley, Serie B2 – La Pallavolo San Giorgio sfida la VTB Bologna

Nella quinta giornata del girone di ritorno la Pallavolo San Giorgio Piacentino, archiviata la sconfitta a Reggio Emilia contro l’Arbor, ritorna a giocare, sabato 4 marzo, tra le mura amiche del palazzetto dello sport contro la giovane formazione felsinea.

Terza in classifica con 35 punti la Pallavolo San Giorgio vorrà a ritornare a vincere per consolidare l’attuale posizione per sognare i playoff promozione nei quali passeranno le seconde formazioni degli undici gironi di B2 e la migliore terza, in base alla classifica avulsa e mantenere l’imbattibilità casalinga.

Dal canto suo l’Aredici VTB Bologna, gruppo formato da atlete Under 18, allenato da Luca Penazzi, è quattordicesima in classifica, sta proseguendo il suo processo di crescita tecnica, e cercherà punti in chiave salvezza.

L’unico precedente che risale al 6 novembre 2022 ha visto vincere la San Giorgio per 3-0. Dirigeranno l’incontro Ilaria Zoppoli e Ciro Tramontano, fischio d’inizio ore 18. La partita sarà trasmessa sul canale Youtube della VTB Bologna.

Classifica

Fumara Everest MioVolley 47 punti; Cai Volley Stadium Mirandola 40, Pall. San Giorgio 35, Arbor Interclays 33; Volley Inzani 29; Giusto Spirito Rubiera 28, Davis 2C, 27; Rossetti Market Conad Alsenese 25; Fos Wimore Cvr 23, Moma Anderlini Modena 17, Polriva 12, Inox Meccanica Rivalta 11, Calanca Persiceto 11, Vtb Aredici Bologna 5.

Serie D

Questa sera scenderà in campo la formazione di coach Danilo Dalmonte. Alle 21 a Reggio Emilia il Volley SangioPode sfiderà l’Everton Volley.