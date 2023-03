Volley, Superlega – Modena avanti 2-0, Gas Sales Piacenza obbligata a vincere Gara 3

Gara 3 dei Play Off Scudetto edizione numero 41. Domani con inizio alle 17.00 (diretta su Rai Sport e volleyballworld.tv) Gas Sales Piacenza torna in campo al PalaPanini per il terzo atto della post-season. Dall’altra parte della rete Valsa Group Modena che nella serie al meglio delle cinque partite è avanti per 2-0. Entrambe le gare si sono chiuse al tie break.

Gara da ultima spiaggia per Gas Sales Piacenza nel cammino di questi Quarti di Finale dei Play Off Scudetto. La formazione biancorossa è obbligata a vincere per portare la serie a Gara 4 e non chiudere dopo solo tre partite la sua corsa verso il tricolore. Un nuovo passo falso vorrebbe dire partecipare ai Play Off 5° Posto in programma dal prossimo 16 aprile e che vedrà al via cinque squadre, le quattro uscite dai Quarti di Finale dei Play Off Scudetto e la vincitrice del mini-girone in corso di svolgimento tra la nona, decima e undicesima squadra in classifica al termine della Regular Season.

Nelle due precedenti sfide con Modena i biancorossi hanno pagato dazio per non aver sfruttato al meglio alcune occasioni in contrattacco, sono arrivate sconfitte sul filo di lana e soprattutto in Gara 2 non è stato sfruttato il fatto di essere stati sempre in vantaggio nel computo dei set.

Si riparte da zero, Gara 3 sarà una nuova partita, sarà l’incontro numero 14 tra le due squadre tra Regular Season, Coppa Italia e Play Off 5° Posto e Play Off Scudetto. Modena ha vinto 10 delle 13 precedenti sfide, comprese le due della Regular Season della stagione in corso. Le due squadre prima di questi Quarti di Finale, non si erano mai affrontate nei Play Off Scudetto. Gas Sales Piacenza è al suo terzo Play Off Scudetto, Modena al suo trentottesimo.

Massimo Botti (allenatore Gas Sales Piacenza)