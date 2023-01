Volley, Superlega – Passo falso casalingo della Gas Sales Piacenza: al PalaBanca passa Siena 3-1

Nulla da fare per Gas Sales Piacenza che raccoglie l’ennesima sconfitta casalinga della stagione. È Siena questa volta ad espugnare il PalabancaSport al termine di una gara in cui i biancorossi hanno giocato a corrente troppo alternata faticando in attacco ma anche in difesa dove sono caduti troppi palloni difendibili. Perso malamente il primo set per un paio di errori sul finire, vinto il secondo in maniera agevole i biancorossi nel terzo si sono trovati avanti anche di diverse lunghezze (17-12, 23-20), hanno avuto il set point a disposizione ma ai vantaggi hanno lasciato spazio ai toscani.

E nel quarto nonostante otto match ball annullati sono capitolati sul filo di lana. Non sono bastati i 25 punti di Simon e i 20 di Basic per avere la meglio sul fanalino di cosa della SuperLega che ha vinto con pieno merito. Occasione sfumata per i biancorossi per fare un bel balzo in avanti in classifica.

Massimo Botti (Gas Sales Piacenza)

“Non abbiamo sfruttato una grande occasione che la giornata ci aveva dato, purtroppo è successo quello che temevo, eravamo favoriti e ci siamo intristiti quando le cose non funzionavano. Troppi alti e bassi durante la gara, purtroppo non abbiamo giocato come sappiamo nonostante la partita l’abbiamo preparata bene pur in poco tempo, certe occasioni vanno sfruttate non siamo stati bravi a farlo. Dispiace, merito a Siena che ha giocato bene e ha meritato, noi dobbiamo leccarci le ferite e riprendere il nostro cammino senza rattristirci più del dovuto”.

GAS SALES PIACENZA – EMMA VILLAS AUBAY SIENA 1-3

(22-25, 25-17, 24-26, 31-22)

GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA: Alonso 5, Brizard 3, Recine 12, Simon 25, Romanò 13, Basic 20, Scanferla (L), Gironi 2, Cester, de Weijer. Ne: Leal, Caneschi, Hoffer, Medici (L). All. Botti.

EMMA VILLA AUBAY SIENA: Ricci 6, Finoli, Petric 19, Mazzone 1, Pinali 25, Van Garderen 22, Bonami (L), Biglino, Pochini, Pinelli, Pereyra, Raffaelli. Ne: Fontani (L). All. Pelillo.