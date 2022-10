A Volontariato in Onda si è parlato della realtà “Laboratorio Verde Piacenza ODV”. Il Coordinatore Provinciale dell’associazione è stato ospite a Radio Sound dell’appuntamento informativo realizzato in collaborazione con Csv Emilia – Centro Servizi per il Volontariato di Piacenza.

“Il Laboratorio Verde Piacenza – spiega Burgio – da tanti anni si occupa di protezione animali e tutela ambientale attraverso anche le guardie zoofile di FareAmbiente. Interveniamo anche sulla provincia, infatti abbiamo una convenzione con 15 Comuni per recupero di animali vaganti. Inoltre ci occupiamo di informazione e prevenzione prima ancora di repressione in caso di maltrattamenti o azioni non consone verso gli animali”.

Nello specifico quali sono le informazioni che date ai cittadini

“Informiamo le persone come tenere correttamente gli animali in modo che non diventino un problema per se stessi e per la comunità. Non è sempre semplice far comprendere che l’attenzione verso l’animale si ripercorre poi sugli altri. Rispetto al passato su questo tema comunque c’è un leggero miglioramento. Attenzione e sensibilità sono in aumento grazie al nostro lavoro e quello di altre realtà sul territorio”.

Attualmente ci sono delle iniziative in corso?

“Si, una raccolta fondi per un terreno di 15mila metri quadri che verrà adibito a un’oasi dove potranno essere inseriti diversi animali con problematiche. In particolare perché non possono più stare in un certo tipo di comunità o perché invasive per il territorio e rischierebbero di essere abbattute”.

Volontariato in Onda, ospite Loris Burgio Coordinatore Provinciale di Laboratorio Verde Piacenza – AUDIO