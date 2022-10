Weekend jazz al Conservatorio Nicolini, dal 29 al 31 ottobre: masterclass, concerti, incontri musicali 

Weekend jazz al Conservatorio Nicolini: masterclass, concerti, incontri musicali.

Tre giorni a tutto jazz al Conservatorio Nicolini. Da sabato 29 a lunedì 30 ottobre. la scuola di alta formazione musicale ospita masterclass, concerti e incontri musicali a ritmo di jazz.

Si comincia sabato 29 ottobre alle 10 e alle 15 con la prima parte della Masterclass cura dei saxofonisti di fama internazionale Nicolas Arsenievijc e Vincent Dupuy per poi proseguire alle 17 con l’evento musicale “Il trionfo del bastardo – l’autobiografia musicale di Charles Mingus” di Stefano Zenni. Alle 18 spazio a Attilio Zanchi Quartet con il concerto “Portait of Mingus”. Questi due appuntamenti sono realizzati in collaborazione con il Piacenza Jazz Fest.

Domenica 30 alle 18 nel Salone del Conservatorio il concerto “Proiezioni Sonore” con Arsenievijc e Dupuy al sax e Ivan Maliboshka al pianoforte che suoneranno musiche di Debussy, Berio, Shostakovich, Creston, Singeleè e David. All’evento partecipano anche Nicolò De Maria, Federico Marzaroli, Davide Nari e Gabriele Roscio.

Lunedì 31 ottobre secondo e ultimo appuntamento della Masterclass di Arsenievijc e Dupuy alle 9 e alle 14.