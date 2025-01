Zanardi (FdI): “Ancora problemi di sicurezza e degrado in Largo Erfurt, nonostante il presidio di polizia locale”

Gloria Zanardi, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, torna sui problemi di sicurezza e degrado di Largo Erfurt, nonostante il presidio della Polizia Locale.

Zanardi afferma: “I cittadini ormai sono esasperati dagli episodi quotidiani di inciviltà, degrado e microcriminalità a cui devono assistere nella zona di Largo Erfurt e non si sentono sicuri a percorrere le strade del quartiere, non solo nelle ore serali, ma anche in pieno giorno – prosegue – non solo i residenti ma anche coloro che lavorano li”.

Il consigliere di Fratelli d’Italia rileva: “L’apertura del presidio della Polizia Locale non è stata certo risolutiva: sia perché non è costante e, dunque, nelle ore di assenza non vi sono più regole, sia perché l’irriverenza di certi personaggi che animano la zona non si ferma innanzi a nulla – aggiunge – anche le caratteristiche dei luoghi non aiutano, essendovi gallerie sotto i condomini e vie alternative che rendono agevole la dispersione nello spazio”.

Zanardi continua: “L’amministrazione ha investito circa 40mila euro per un sondaggio sulla sicurezza, quando basterebbe frequentare alcuni quartieri ed ascoltare i cittadini per rendersi conto della reale situazione, reale e non certo meramente percepita – prosegue – forse investire quei fondi per potenziare i presidi e garantirne una maggiore continuità sarebbe stato senza dubbio più costruttivo”.

Il consigliere del partito della Meloni prosegue: “Occorre che l’amministrazione solleciti il rafforzamento e il coordinamento del Comitato provinciale dell’Ordine e Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto, per creare una rete ancora più efficiente che, con continuità, attraverso un monitoraggio costante delle zone critiche della città, effettui un’analisi di tutte le dinamiche spazio-temporali delle manifestazioni delinquenziali e anche delle caratteristiche degli autori dei reati, così da individuare i punti da potenziare per un’azione più efficace allo scopo e soprattutto non si deve continuare a tollerare silenziosamente atteggiamenti, anche di mero bivacco, che, statisticamente, portano all’esasperazione di alcune situazioni con conseguenti problemi di ordine pubblico e pubblica sicurezza, quali quelli di degrado ed inciviltà”.

Zanardi chiosa: “Non è facile trovare soluzioni ma un primo passo è prendere coscienza del problema e non continuare a sminuire gli allarmi lanciati dagli stessi piacentini; anche a fronte della situazione generale legata ai flussi migratori, alla povertà dilagante ed agli atteggiamenti da parte di alcune amministrazioni, come la nostra, i cittadini hanno perso fiducia nelle istituzioni politiche e questa situazione deve cambiare”.

Il Consigliere di FdI conclude: “Sarebbe senza dubbio utile che, o in commissione o in incontri ad hoc, con cadenza costante, si condividessero le valutazioni effettuate su situazioni ed azioni affinché tutti possano lavorare nella stessa direzione e con il medesimo obiettivo, dando il proprio contributo”.