In arrivo oltre 10 milioni di euro per il centro paralimpico di Villanova: “Diventerà un unicum nel panorama sportivo e sanitario”

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale arriva l’ufficialità per lo stanziamento, da parte dello Stato, di quasi 178 milioni di euro all’Emilia-Romagna: risorse aggiuntive chieste dalla Regione per cinque maxi interventi di edilizia sanitaria.

Dei complessivi 177 milioni e 840mila euro, 132 milioni e 200mila vanno all’Ausl Romagna per la realizzazione del Blocco 2 aree intensive – nuovo ospedale di Cesena e altri 31 milioni e 300mila per il nuovo Materno pediatrico dell’ospedale di Ravenna; 10 milioni e 370mila euro vengono assegnati all’Ausl di Piacenza per il Centro Paralimpico di Villanova d’Arda, che diventerà un unicum nel panorama sportivo e sanitario dell’Italia settentrionale; 2,5 milioni di euro sono destinati all’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna per la Casa di accoglienza del Policlinico Sant’Orsola (rivolta a pazienti trapiantati o sottoposti a particolari terapie, per garantire la possibilità di soggiornare, prima e dopo il ricovero, in un ambiente sicuro, protetto e vicino all’ospedale) e, infine, 1 milione e 470mila euro sono per l’Ausl di Modena, per il nuovo Ospedale di comunità nel Comune di Medolla.

Lo stanziamento dei fondi Inail, destinati a “Programmi di investimento per iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell’edilizia sanitaria” proposti dalla Regione in accordo con il territorio e valutati positivamente dall’Istituto nell’ambito dei propri piani triennali di investimento, viene approvato dal ministero della Salute, di concerto con il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e il ministero dell’Economia e delle Finanze. Il 19 dicembre 2024 l’ultimo atto a conclusione dell’iter: la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

“Con la pubblicazione in Gazzetta viene formalizzata l’assegnazione dei fondi richiesti dalla Regione per la realizzazione di opere di straordinaria importanza per il nostro territorio- commentano il presidente, Michele de Pascale, e l’assessore alle Politiche per la Salute, Massimo Fabi-. Una sanità pubblica all’avanguardia e innovativa deve poter contare su strutture moderne, confortevoli, sempre più a misura dei pazienti e del personale che ci lavora. Che si tratti di nuovi ospedali, dell’ampliamento e ammodernamento di quelli esistenti, del rafforzamento della rete sanitaria territoriale o della realizzazione di Centri, come quello Paralimpico di Villanova, che diventeranno punti di riferimento nazionali, parliamo di investimenti strategici per l’Emilia-Romagna- chiudono presidente e assessore- che si aggiungono a tutti quelli già programmati o in fase di realizzazione su tutto il territorio regionale, finanziati con altri Programmi e canali di investimento”.