Cavallo in fuga cade in una piscina e resta intrappolato tra le acque gelide, salvato dai vigili del fuoco

Cavallo cade in una piscina e resta intrappolato tra le acque gelide. I fatti sono accaduti questa mattina nei pressi di Travo. L’animale, pare fuggito da una vicina azienda agricola o tenuta, è riuscito a raggiungere una villetta in località Bellotta.

Una casa provvista di piscina, piena d’acqua anche se al momento coperta con un telo. Il cavallo ha transitato sul telo stesso che, sotto il suo peso, si è afflosciato, trascinandolo in acqua. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato per circa un’ora per liberare l’animale, incapace di uscire dalla piscina in autonomia.

Una volta tratto in salvo, un veterinario ha verificato le condizioni del cavallo, il quale parrebbe stare bene.