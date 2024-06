Clamoroso a Zerba, al ballottaggio è ancora pareggio: il nuovo sindaco è Giovanni Razzari per anzianità

Clamoroso a Zerba, il ballottaggio non serve per decidere il vincitore delle elezioni comunali. O meglio: si decide il nuovo sindaco ma non il vincitore. Infatti il nuovo primo cittadino è Giovanni Razzari, vincitore per anzianità nonostante l’ennesimo pareggio.

Il ballottaggio era stato organizzato dal momento che in occasione della tornata dell’8 e 9 giugno le urne si erano chiuse con un pareggio, 28 voti contro 28 voti.

Si è tenuto così questo pomeriggio il ballottaggio al termine del quale si è verificato ancora un pareggio, sempre 28 contro 28. A questo punto nuovo sindaco è stato nominato Giovanni Razzari, per anzianità.