26^ Placentia Half Marathon: cosa serve per iscriversi?

Cosa distingue una mezza-maratona e una maratona corsa sul territorio italiano da una in qualsiasi altra parte del mondo?

La differenza è tutta nei “requisiti di partecipazione”, o meglio nella complessità tutta e solo italiana nel definire cosa deve fare ed avere una persona per potersi iscrivere. In qualsiasi altro paese del mondo è necessaria una sola cosa: pagare l’iscrizione alla gara.

In Italia, prima di pagare l’iscrizione alla gara, è necessario iscriversi alla Federazione Italiana di Atletica Leggera e prima ancora ottenere un certificato medico valido per l’attività agonistica dell’atletica leggera. Non è “solo” una questione di costi, ma soprattutto di notevoli difficoltà. Solo per gli “stranieri residenti all’estero”, da un paio di anni, c’è la possibilità di partecipare con la formula “turistico-sportiva” che non prevede il certificato medico, ma un’autocertificazione.

L’iscrizione alla Federazione si può ottenere attraverso una società sportiva affiliata alla Fidal o attraverso la Runcard. In questo caso noi stiamo provando ad offrire una soluzione economicamente valida, naturalmente solo per chi non era già tesserato per un’altra società (altrimenti si dovrebbe aggiungere il costoso trasferimento di società). 40 euro complessivi per iscrizione alla Fidal ed alla 26^ PHM. Tutte le info a questa pagina del sito. Per i gruppi con almeno 10 iscritti, la quota d’iscrizione è ancora di 18 euro.

Per provare a spiegare tutte le diverse situazioni possibili, e sono tante provare per credere, abbiamo dedicato diverse pagine del nostro sito.

Tutto ciò determina che una città come Roma ha un decimo dei partecipanti delle altre capitali europee, e certo non si può pensare che sia per la bellezza della città.

Il nostro obiettivo è sempre stato quello di dare vita ad una giornata di festa, sport e solidarietà nella nostra città. E fino ad ora possiamo considerarci soddisfatti. Certo è che, in Italia, organizzare eventi sportivi è come correre con autovetture di grande cilindrata con il freno tirato. Quanto perdiamo in termini di promozione del territorio e, ancor peggio, quanto perdiamo in termini di promozione dell’attività sportiva e quindi in salute, dovrebbe essere un problema da considerare e cercare di risolvere.

Piacenza è bella

Piacenza è davvero bella e non è difficile scoprirlo. Basta farsi aiutare da chi la conosce. Ci sono ormai diversi “portali” che ci possono aiutare a farla conoscere. ScopriPiacenza , che è uno di questi, realizzato e gestito dal gruppo editoriale Libertà, potrà diventare uno strumento fantastico per scoprire la bellezza di Piacenza…..forse non solo per chi non è piacentino.In questo video il punto di ritrovo tra la protagonista ed il suo “compagno di penna” è piazza Cavalli, il “salotto buono” della città, il luogo che abbiamo scelto per celebrare il compimento della tua impresa. VISITA IL SITO

ISCRIZIONE GRUPPI: CLICCA QUI

ISCRIZIONE SINGOLI: CLICCA QUI