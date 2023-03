Alla Passerini Landi in mostra le foto del Gruppo ideaimmagine. Inaugurazione il 10 marzo

Venerdì 10 marzo, alle 17, la Biblioteca Passerini Landi sarà teatro dell’inaugurazione della mostra fotografica collettiva “Per aqam”, a cura del Gruppo fotografico ideaimmagine. Allestita presso lo spazio mostre al piano terra della sede di via Carducci – dove sarà visitabile, negli orari di apertura, sino a sabato 25 marzo – l’esposizione si compone dei contributi di Giuseppe Balordi, Camilla Biella, Enrico Caccialanza, Giovanni Calori, Silke Erndt, Mara Ghiotti, Franco Merli, Tiziano Olivotti, Gianlorenzo Peralta, Massimo Proia e Marisa Via.

“La fotografia è un incontro. Attraverso ogni incontro – spiegano gli organizzatori – l’Uomo costruisce il suo rapportarsi con l’esterno da sé, con l’altro e con l’altrove. Attraverso (per) un incontro con l’Acqua, undici fotografi e fotografe del collettivo ideaimmagine di Piacenza si sono interrogate e interrogati sui differenti significati che la ricerca su quest’elemento fondamentale ha portato a scoprire. Nella sacralità del rito battesimale, nelle vibrazioni delle onde o nella semplicità di uno sguardo verso il mare, le autrici e gli autori hanno esplorato il rapporto che lega ogni essere vivente con questa fonte di vita, alimentare, spirituale, simbolica. Attraverso la neutralità della fotocamera, imparziale strumento visivo di dialogo con il mondo circostante, il viaggio percorso dai fotografi piacentini ha rivelato delle sorprendenti ricerche iconografiche, sia visivamente estetiche che concettualmente formali, consegnandoci ogni immagine come un neuma, per trasmutare ogni singolo scatto in una presa di coscienza, volta a cogliere un’esperienza di vita”.

Consulta gli altri eventi a Piacenza e provincia.

Non mancheranno alcuni eventi collaterali: venerdì 17 marzo, alle 17, nella cornice del Salone Monumentale della Passerini Landi, la presentazione del libro “Parigi senza tempo. Un viaggio fotografico nella Parigi di Ernest Hemingway”, con l’autore Franco Furoncoli; sabato 25, alle 17, sempre presso il Salone Monumentale, sarà invece presentato il libro fotografico “Mondi umani”, con l’autore Gigi Montali.

Il gruppo fotografico ideaimmagine nasce a Piacenza da alcuni amici che, dopo aver partecipato a concorsi fotografici, decidono di occuparsi di esporre le proprie ricerche personali e divulgare il linguaggio dell’immagine fotografica. Dal 1995 ad oggi, grazie a diverse collaborazioni (Omeofest, Festival del Diritto, Bobbio Film Festival, Amici dell’Arte, Biffi Arte, ColornoPhotoLife), gli autori del collettivo piacentino hanno potuto farsi conoscere in diversi eventi espositivi apprezzati da pubblico e critica.