Ospite a sorpresa domani al Festival del pensare contemporaneo, il cantautore Settembre incontra gli studenti

13 Settembre 2025 Redazione FG Attualità
Ospite a sorpresa domani al festival: il cantautore Settembre incontra gli studenti.

L’appuntamento è per le ore 12 in piazza Cavalli, a Piacenza, quando Andrea Settembre – in arte solo Settembre – interverrà all’incontro finale con tutte le studentesse e gli studenti del Festival del pensare contemporaneo.

Vincitore della sezione ‘nuove proposte’ del Festival di Sanremo 2025 con il suo brano Vertebre, che parla del dolore e della vulnerabilità nelle relazioni giovanili, il cantautore napoletano, classe 2001, porterà il suo saluto ai giovanissimi partecipanti di questa edizione del festival.

