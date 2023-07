La seconda amichevole stagionale del Fiorenzuola calcio in terra bergamasca (Val Seriana) finisce con la vittoria del Pisa Sporting Club per 4-0. Di Sibilli e Moreo le reti nel primo tempo, nella ripresa chiudono la partita Torregrossa e Masucci. La squadra di Mister Bonatti tornerà in campo lunedì per allenamento sul Campo 2 a Fiorenzuola.