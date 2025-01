Angeli in bicicletta, la nuova opera di Stefano Torre, un testo che sfida il limite umano e celebra la trascendenza – AUDIO

Angeli in bicicletta,è la nuova opera poetica di Stefano Torre, edita a dicembre 2024 e disponibile online su Amazon Italia. Si tratta di un volume, composto da nove elegie, si inserisce nella corrente letteraria del Realismo Terminale, fondata da Guido Oldani, distinguendosi per una profondità e una densità di significati che ne fanno un’opera unica nel panorama contemporaneo.

Angeli in bicicletta, il Realismo Terminale

“È una corrente artistico-letteraria alla quale io ho aderito – racconta lo scrittore Stefano Torre – e che più che delle questioni di tipo filosofico e antropologico si pone il problema del fatto che l’umanità oggi siè distaccata dalla natura a tal punto che nelle similitudini ha molto più senso far diventare la natura simile agli oggetti che il contrario, cioè invertire quello che è il modo con il quale fino ad oggi le similitudini sono utilizzate. Per intenderci non è più l’automobile che corre forte come una lepre, ma viceversa è la lepre che corre forte come una macchina da corsa”

Intervista a Stefano Torre a Radio Sound

Angeli in bicicletta, un’esperienza

“Non si tratta del solito libro di poesie. Qui si tratta di elegie, cioè poesie estremamente lunghe, più lunghe dei canti della Divina Commedia, tra i 100 e i 120 versi l’una, nelle quali affronto questioni chiave, come per esempio il passaggio tra la vita e la morte, ovvero il passaggio attraverso quel diaframma che separa il mondo di qua dal mondo di là, fatto di visioni e di promesse, come per esempio quella della fonte della gioia, ovvero do alla speranza una dimensione che è estremamente ben delineata e che è sempre stato uno degli elementi chiave nella mia poetica, ma che qui trova una dimensione estremamente definita, chiara”.

I testi

“Ho abbandonato i testi che sono leggibili in meno di un minuto, adatti ai social network, per andare ad abbracciare una via nella quale il mio lettore o il mio ascoltatore, perché questi sono testi costruiti per essere letti, dovrà armarsi di pazienza e mettere il suo tempo a disposizione della lettura di questi testi”.

Gli Angeli in bicicletta

“Gli angeli sono i protagonisti di tutte le legie, non sono gli angeli della tradizione alla quale siamo abituati, gli angeli sono degli armigeri, dei soldati che obbediscono a degli ordini e quindi non sono in grado di discernere il giusto dallo sbagliato, tant’è che sono angeli anche i demoni, cioè quegli angeli diversi che ad un certo punto della loro esistenza scelgopno di stare dalla parte del male.C’è una elegia nella quale questo viene proprio chiarito in termini molto intellegibili ed è quella in cui parlo dell’albero del bene e del male che talvolta emana luce e talvolta invece è circondato da una bolla di buio di notte nella quale prevale la presenza degli angeli diversi, angeli malvagi”.

Dove Trovare il libro

Angeli in bicicletta è disponibile per l’acquisto su Amazon Italia. Disponibile in formato cartaceo con copertina rigida, in formato tascabile e per chi desidera il formato digitale in formato E-Book.