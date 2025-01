Confapi Industria Piacenza, al via due corsi formativi per le aziende

Sono due i percorsi formativi che Confapi Industria Piacenza propone, attraverso il suo ente di formazione PMI Informa, grazie al finanziamento del Fondo Sociale Europeo e con l’approvazione della Regione Emilia-Romagna. Uno è dedicato alla gestione sostenibile d’impresa: l’iniziativa, completamente gratuita, rappresenta un’opportunità concreta per acquisire una serie di competenze sempre più richieste dal mercato del lavoro ed è rivolta a persone residenti o domiciliate nella Regione Emilia-Romagna, occupate e non, che abbiano assolto l’obbligo d’istruzione e il diritto/dovere alla formazione.

Il percorso si tiene dal 25 febbraio al 14 maggio e prevede un totale di 40 ore suddivise in 10 lezioni, di cui 7 in modalità online e 3 in presenza: l’obiettivo è fornire ai partecipanti una conoscenza approfondita dei concetti di sostenibilità aziendale e responsabilità sociale d’impresa.

Nello specifico, il programma si concentra sulla definizione del concetto di sostenibilità d’impresa e responsabilità sociale, con un’analisi dettagliata di ambiti, strumenti applicativi e indicatori di misurazione, correlazione tra modello d’impresa e gestione della variabile sostenibilità, strumenti per valutare le performance aziendali, differenze e peculiarità di bilancio sociale e bilancio di sostenibilità, metodologie di gestione, analisi e misurazione della sostenibilità aziendale. Le docenze e l’organizzazione del programma sono a cura di Marco Rossi, commercialista, revisore contabile e partner Pro Audit e Studio Profis.

“La sostenibilità è un elemento imprescindibile per ogni impresa che voglia rimanere competitiva e contribuire a un futuro migliore: con questo corso vogliamo fornire strumenti concreti e conoscenze approfondite per aiutare le aziende a integrare la sostenibilità nella loro strategia operativa – sottolinea Marika Lusardi, responsabile dell’ente di formazione PMI Informa – siamo convinti che investire nella formazione su questi temi sia la chiave per promuovere una crescita economica solida e responsabile”.

Le iscrizioni sono aperte fino al 12 febbraio 2025: per informazioni e iscrizioni occorre contattare PMI Informa al numero di telefono 0523.073780 o via email all’indirizzo info@pminforma.com.

Focus sul “people management”

Il secondo percorso invece è dedicato al “people management”, termine tecnico che definisce la gestione del ruolo e dei collaboratori: le lezioni si terranno dal 3 marzo al 20 maggio per una durata complessiva di 40 ore pomeridiane e si svolgeranno interamente online. Il corso mira a fornire le conoscenze e le modalità applicative per maturare una maggiore consapevolezza sulla gestione del ruolo e dei collaboratori e per accedervi è necessario aver assolto l’obbligo d’istruzione e il diritto/dovere alla formazione, oltre a essere residenti o domiciliate in Regione Emilia-Romagna in data antecedente l’iscrizione. Il percorso è rivolto specificamente all’utenza femminile, sia occupata che non.

“La gestione delle persone è una delle competenze chiave per il successo di qualsiasi organizzazione – spiega Lusardi – questo corso rappresenta un’opportunità unica per approfondire temi fondamentali e acquisire strumenti utili a migliorare il benessere e la produttività aziendale: investire sulla gestione delle risorse umane significa investire sul futuro delle imprese. Conoscere le dinamiche del People Management permette di costruire team più coesi, aumentare la motivazione dei collaboratori e garantire risultati concreti e duraturi nel tempo. Da parte nostra siamo entusiasti di poter offrire alle partecipanti una formazione di altissimo livello grazie a un corpo docente di grande esperienza e competenza”.

Tra i formatori figurano infatti nomi noti come quello di Franca Cantoni, professoressa di Organizzazione Aziendale e Gestione delle Risorse Umane all’Università Cattolica, Caterina Muzzi che insegna Organizzazione Aziendale e Gestione delle Risorse Umane all’Università di Brescia, Francesca Mochi che è assegnista in Organizzazione Aziendale all’Università di Milano, Barbara Barabaschi che è docente in Sociologia dei processi economici e del lavoro all’Università Cattolica, Domenico Bodega che insegna Organizzazione Aziendale e Gestione delle Risorse Umane nello stesso ateneo e Roberta Cuel, professoressa di Organizzazione Aziendale e Gestione delle Risorse Umane all’Università di Trento.

Le iscrizioni sono aperte fino al 19 febbraio: per informazioni e iscrizioni, contattare PMI Informa al numero di telefono 0523.073780 o via email all’indirizzo info@pminforma.com.