Anmil Piacenza rinnova le sue cariche istituzionali

Anmil Piacenza è’ tempo di rinnovo per le cariche istituzionali. A partire da sabato 6 aprile, infatti, la sezione territoriale Anmil di Piacenza sarà impegnata nelle operazioni elettorali per eleggere i 7 nuovi membri del Consiglio territoriale (tra i quali verrà successivamente indicato il nuovo presidente), unitamente al consigliere regionale ed ai partecipanti al Congresso Nazionale di Roma.

Anmil Piacenza Maurizio Manfredi lascia la presidenza

Maurizio Manfredi, che ha rivestito la carica di Presidente Territoriale dal 2020, lascia la presidenza di Anmil cedendo il testimone dopo un mandato intenso ed emozionante: 4 anni di iniziative e battaglie per migliorare la quotidianità di coloro che sono rimasti vittime di infortuni sul lavoro e soprattutto per prevenirle.

Anmil Piacenza il bilancio di Manfredi

“Sono stati sicuramente anni intensi – commenta Maurizio Manfredi – per cercare di diffonderesempredipiùunaculturadellasicurezzafondamentaleperevitareletroppetragediecheognigiorno avvengono sul lavoro. Avere al mio fianco Giovanni Ferrari, rimasto come Vicepresidente, ed i Consiglieri è stato fondamentale per portare avanti la mission di Anmil in tema di prevenzioni di infortuni sul lavoro, garantendo assistenza in ambito sanitario, sociale, fiscale, individuando i percorsi appropriati e le prestazionicorrette,necessariepermigliorare lavitadei cittadini piacentini”.

Anmil Piacenza la sensibilizzazione negli istituti scolastici

Cardine nel lavoro di sensibilizzazione su questi temi è stato il lavoro svolto negli istituti scolastici, prevalentemente in quelli superiori, portando la testimonianza di cosa significhi vivere il dramma di un infortunio sul lavoro, che cambia la vita per sempre. Maurizio Manfredi, insieme ai Consiglieri, hanno raccontato le loro esperienze personali ai ragazzi cercando di fare capire come un infortunio sul lavoro possa purtroppo capitare a tutti in qualsiasi momento e cambiare drasticamente la vita. Per questo è fondamentale mettere in atto tutte le misure di sicurezza possibili, ed essere sempre consapevoli dei rischi che si stanno correndo. Non a caso, il titolo degli incontri formativi che abbiamo realizzato è “la sicurezza è questione di scelta, non di fortuna”.

Anmil Piacenza i ringraziamenti

“Un ringraziamento particolare – continua Manfredi – va a Bruno Galvani, che nei suoi trent’anni di collaborazione ci è stato vicino consigliandoci e collaborando nelle iniziative di questi ultimi anni”

Ecco il calendario degli incontri

Sabato 6 aprile alle ore 9.30 nel Comune di Borgonovo Val Tidone presso la Biblioteca Comunale di Piazza Giuseppe Garibaldi 2

Sabato 13 aprile alle ore 9.30 nel Comune di Fiorenzuola D’Arda presso la Sala Riunioni della Pubblica Assistenza in via Cecilia Maldea 1

Sabato 20 aprile alle ore 9.30 nel Comune di Piacenza presso la Sala Riunioni Auser in via Musso 5

L’invito ai soci

Il Presidente Territoriale si rivolge a tutti i soci invitandoli a aderire alle riunioni “Carissimi soci, è importante la vostra partecipazione per poter continuare l’attività di Anmil che da oltre settant’anni promuove la sicurezza sul lavoro sul territorio.”