Tennistavolo – Oltre 300 partecipanti al Torneo Nazionale di Cortemaggiore. Apolloni conquista il Trofeo Cattina

Sabato 4 e lunedì 6 aprile, presso il palazzetto dello sport di Cortemaggiore, si è svolto il Torneo Nazionale Open-Over di tennistavolo, che ha visto la partecipazione di circa 300 atleti provenienti da tutta Italia. Ancora una volta, il borgo piacentino è stato invaso da pongisti, confermandosi punto di riferimento per questo tipo di manifestazioni.

Sotto la direzione del giudice unico Carmine Vitale e grazie al lavoro del numeroso e qualificato staff del sodalizio locale, l’evento si è distinto per l’eccellente organizzazione, curata nei minimi dettagli e molto apprezzata da atleti e accompagnatori.

Dal punto di vista tecnico, il torneo ha evidenziato la crescita delle giovani leve: in diverse categorie, infatti, i giovani atleti hanno avuto la meglio su giocatori più esperti, conquistando numerosi podi.

Particolarmente significativa la categoria regina Over 450, dove il pesarese Apolloni Nicolò ha dominato la competizione, rispettando i pronostici e imponendosi con autorità. Nella stessa categoria si è messo in luce anche il giovane italo-giapponese Pugno Noya.

Da segnalare inoltre la categoria Over 3800, caratterizzata da una sorprendente media età di appena 15 anni, a conferma del ricambio generazionale in atto. Ottima prestazione anche per il piacentino Milani Davide (Vittorino da Feltre), autore di un doppio podio, particolarmente significativo nel ranking 3800.

Alle premiazioni ha presenziato il vicesindaco di Cortemaggiore, Stefano Rancan.

Classifiche finali – Trofeo Cattina

Over 450

Apolloni Nicolò (Fortunate Pesaro) Dabbico David (Biella) Mapelli Gabriele (S. Polo di Torrile – Parma) Pugno Noya (Silver Lining Milano)

Over 1200

Guenzi Gabriele (Aquile Milano) Zagni Giovanni (Cremona) Befiore Gennaro (Valmadrera) Di Bartolomeo Luca (Pieve Emanuele)

Over 2000

Suyonov Mirmuskin (Aon Milano) Martinelli Luca (Saronno) Gaibazzi Giorgio (Parma) Contri Francesco (Zaist Cremona)

Over 3800

Gheduzzi Andrea (Villa d’Oro Modena) Milani Davide (Vittorino Piacenza) Favini Nicolò (Bonacossa Milano) Baffigli Umberto (Chiavari)

Over 5000

Milani Davide (Vittorino Piacenza) Favini Nicola (Bonacossa Milano) Mahi Kerim (Parma) Riva Giacomo (Biella)

Over 6200

Kunze Andres (S. Polo Torrile) Mingardo Mattia (Omnia Milano) Zanetti Stefano (Ferrara) Bilanzuoli Mattia (Academy Yang Min)

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