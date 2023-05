Arcigay: “Al pride del 27 maggio una raccolta fondi per le popolazioni alluvionate”

“In questi giorni alluvioni e maltempo stanno causando morti, sfollati e ingenti danni materiali in Romagna, non lontano da noi. Come comitato Piacenza Pride vogliamo esprimere la nostra vicinanza alle popolazioni colpite”.

“Vogliamo cogliere l’occasione del primo Piacenza Pride, che attirerà sabato 27 maggio pomeriggio in città centinaia, se non migliaia, di persone a Piacenza, per contribuire fattivamente allo sforzo d’aiuto per le zone alluvionate”.

“Per questo motivo annunciamo che durante il Pride, ai Giardini Margherita, sarà allestito un banchetto apposito per donare a favore delle zone alluvionate. I fondi raccolti saranno devoluti ad ANPAS Provinciale, che già si è mobilitata in aiuto della Romagna. Ringraziamo ANPAS che da tempo ci sostiene e con cui siamo lieti di collaborare anche su questa iniziativa benefica”.

“Siamo infine sicuri che a tale banchetto vedremo il contributo di tutte le forze politiche locali e di tutta la popolazione”.

L’annuncio arriva dopo la nota di Gloria Zanardi (FdI) che chiedeva di rinviare il pride per rispetto al dramma delle popolazioni colpite da alluvione.