Arresto cardiaco mentre è solo in casa ma riesce a chiamare il 118, salvato

Colto da arresto cardiaco mentre si trova solo in casa. I fatti sono accaduti a Vigolzone. Un uomo di 79 anni si trovava in casa da solo quando ha avvertito un forte dolore al petto. Fortunatamente l’uomo ha fatto in tempo a chiamare il 118.

Sul posto sono giunti in pochi minuti i soccorsi della Pubblica Assistenza che hanno applicato il defibrillatore al suo petto.

Nel frattempo, lo hanno condotto al pronto soccorso dell’ospedale di Piacenza: si trova ricoverato in condizioni serie ma parrebbe essere fuori pericolo.