Ciclismo – Eleonora La Bella (Bft Burzoni VO2 Team Pink) protagonista in azzurro al Fiandre Juniores

Domenica con top ten internazionale per la Bft Burzoni VO2 Team Pink, formazione giovanile piacentina “100% rosa” che applaude la prova di Eleonora La Bella al Fiandre Juniores in Belgio. Nella Ronde Van Vlaandereen di categoria, la “panterina” laziale ha difeso i colori della nazionale italiana e ha centrato un bel nono posto, mettendosi in evidenza nello sprint che ha premiato la britannica Cat Ferguson davanti all’altra azzurra cremonese Federica Venturelli.

Già in azzurro nella prova di Coppa delle Nazioni dello scorso mese in Olanda, pagando dazio con la sfortuna con una caduta, Eleonora La Bella si era già messa in evidenza in campo internazionale piazzandosi in Francia con la maglia del proprio team per poi confermarsi oggi in azzurro in Belgio, oltre ai risultati centrati in campo nazionale. Pur essendo al primo anno in categoria (è classe 2006), si sta rivelando uno dei talenti più interessanti del panorama italiano “rosa”

Donne Juniores

1° Cat Ferguson (Gran Bretagna) 62,4 chilometri in 1 ora 39 minuti 55 secondi

2° Federica Venturelli (Italia)

3° Célia Gery (Francia)

4° Fleur Moors (Belgio)

5° Xaydee Van Sinaey (Belgio)

6° Alberte Greve (Danimarca)

7° Imogen Wolff (Gran Bretagna)

8° Lore De Schepper (Belgio, AG Insurance-Nxtg Under 19)

9° Eleonora La Bella (Italia, Vo2 Team Pink)

10° Julie Bego (Francia) a 5 secondi.

