Assigeco Piacenza, occhi puntati su Tobin Carberry?

Secondo le indiscrezioni riportate da superbasket.it, l’Assigeco Piacenza sarebbe in procinto di chiudere l’accordo con il giocatore americano Tobin Carberry.

Carberry, guardia ventinovenne di Hamden, Connecticut, dovrebbe cominciare la propria esperienza italiana a Piacenza dopo i trascorsi in Finlandia e Danimarca (MVP delle finali 2018/19 della Basketligan con la maglia dei Bakken Bears).

Tobin Carberry in maglia Bakken Bears

Durante l’ultima stagione il classe 1991 (191cm per 79kg) ha disputato 3 gare nelle file dell’Avtodor Saratov. Ha in seguito totalizzato 17,7 punti e 3,5 assist di media in Finlandia al Salon Vilpas.