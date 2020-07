Patrizia Barbieri: “Viviamo Sant’Antonino pensando a questo periodo, ma con la speranza che la fase più brutta sia trascorsa“. Il Presidente della Provincia e Sindaco di Piacenza ha parlato del Patrono di Piacenza in diretta a Radio Sound.

“Una festa nel ricordo dei momenti drammatici, ma anche per guardare al futuro con energia, volontà e forza per affrontare quelli che sono gli impegni che conseguono al periodo post Covid. In particolare con quel senso di comunità e unità che abbiamo avuto e dimostrato durante il periodo più difficile che si potesse mai immaginare nel nostro territorio.

Ora la situazione sembra in netto miglioramento

Senza dimenticare i tanti lutti, questo luglio almeno di permette di vedere una stabilizzazione sulla situazione dei contagi che conta ormai poche persone. Un buon momento però da vivere sempre con quella consapevolezza che non deve mai farci abbassare la guardia. A dircelo sono gli stessi medici e quindi noi che da loro abbiamo avuto tanto dobbiamo stare attenti alle indicazioni che ci danno. In particolare bisogna essere sempre scrupolosi a attenerci alle regole“.

L’Antonino d’Oro è stato assegnato alla città e alla provincia di Piacenza: una scelta con un forte significato

“E’ un riconoscimento importante perché va a tutto il nostro territorio. In particolare a ogni singolo piacentino. E’ proprio la conferma che è stata un’area che ha risposto, perché è una comunità forte. Soprattutto tutti hanno messo uno specifico impegno per cercare di risollevare la testa per superare quello che è stato un dramma con dei dolori e lutti che hanno sconvolto l’intera comunità“.

