Atletica Piacenza, ritorno in maglia azzurra per Emma Casati

L’Atletica Piacenza ritrova la via dell’azzurro grazie a Emma Casati, convocata per l’Incontro internazionale under 20 di corsa su strada in programma sabato 4 settembre a Oderzo (TV). Si tratta di una competizione denominata Trofeo Opitergium – European Road Race Under 20, giunta ormai alla quarta edizione, che mette a confronto i migliori atleti giovanili del continente sulla corsa su strada.

Tra i 10 azzurri in gara convocati dal vicedirettore tecnico Antonio Andreozzi figura anche la biancorossa Emma Casati, di nuovo in azzurro dopo i Campionati europei U20 disputati a Tallinn nel luglio scorso. La giovane allieva di Giuliano Fornasari si misurerà con le avversarie su un circuito stradale di 5km.