Lega e FdI: “Il Comune spende 12 mila euro per un avvocato di Parma invece di impiegare i legali dell’ente, perché?”

In merito alle progressioni interne all’ente Comune di Piacenza, ed in seguito ai dubbi già espressi a causa dello scorrimento della graduatoria anche per punteggi sotto i 60/100 e del ricorso presentato da un’agente della Polizia Locale, i gruppi consiliari di Lega e Fratelli d’Italia intervengono sulla questione.

La nota della Lega e FDI

“L’amministrazione comunale era già stata avvertita di possibili ricorsi in merito alle progressioni interne, in quanto alcuni passaggi non sono stato chiari e hanno danneggiato alcuni dipendenti. Purtroppo, nonostante i suggerimenti di annullamento in autotutela, si è voluto tirare dritto ed ora il Comune di Piacenza dovrà difendersi davanti al Tar di Parma. Per questa difesa – continua la nota a firma FDI e Lega – si è ricorsi all’ennesimo incarico esterno, scegliendo un avvocato del Foro di Parma. L’avvocatura comunale o un avvocato di Piacenza non ne erano forse in grado?

Nella Delibera di Giunta n. 45/2024, dove viene deliberata la difesa davanti al Tar, viene citato un “Allegato 2” – non presente sull’Albo Pretorio – in cui si evidenzia che “l’Avvocatura ha individuato una rosa di avvocati di Fori esterni”. Chi sono? Con quali criteri si è arrivati alla scelta finale? I dati in possesso al momento non consentono un’analisi trasparente della vicenda. E tutti noi pagheremo un incarico di circa 12 mila euro quando poteva essere svolto da validi avvocati dell’ente.

Ribadiamo – continuano i gruppi consiliari – che le procedure adottate nello scorrimento delle graduatorie delle progressioni verticali tra le aree fanno venire molti dubbi sulla loro legittimità ed il ricorso presentato ne è naturale conseguenza. Inoltre la procedura di un concorso non può essere modificata dopo il suo avvio: consentire – solo successivamente – lo scorrimento della graduatoria anche a punteggi inferiore a 60/100 è modalità anomala e che crea un precedente. Sperando – conclude la nota – che non sia stato effettuato ad hoc”.