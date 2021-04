VO2 Team Pink, Irma Siri e Arianna Giordani brillano a Riccione

Nella corsa per Allieve settimo posto per la ligure e nono per la piacentina

Doppia top ten romagnola per il Ciclismo Giovanile VO2 Team Pink, protagonista a Riccione nella seconda edizione della Giornata del ciclismo giovanile. Nell’ultima corsa di giornata, riservata alla categoria Allieve (127 partenti), il sodalizio piacentino presieduto da Massimo Arnesano si è messo in luce nello sprint per la seconda piazza dietro alla vincitrice per distacco Federica Venturelli (Cicli FIorin). Nella volata che ha premiato la compagna di squadra Anita Baima, con la toscana Beatrice Bertolini (Valcar-Travel & Service) a completare il podio, buon guizzo per la piacentina Arianna Giordani e per la ligure Irma Siri, rispettivamente nona e settima.

Donne Allieve Riccione

1° Federica Venturelli (Cicli Fiorin) 49 chilometri 400 metri in 1 ora 16 minuti, media 39 chilometri orari

2° Anita Baima (Cicli Fiorin)

3° Beatrice Bertolini (Valcar-Travel & Service)

4° Emma Meucci (Zhiraf Guerciotti)

5° Valentina Zanzi (Polisportiva Fiumicinese Fa.i.t. Adriatica)

6° Camilla Locatelli (Cesano Maderno)

7° Irma Siri (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink)

8° Aurora Cappelletti (Officina Alberti Uc Val d’Illasi)

9° Arianna Giordani (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink)

10° Livielle Ongarato (Team 1971).