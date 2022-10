Baseball – Il Piacenza trionfa al Torneo Fontana U23: battuto in finale il Senago (6-1)

Il Piacenza chiude la stagione del suo Cinquantenario alzando il trofeo al Torneo “Robert Fontana” U23. Nella finale, giocata a Milano, i biancorossi hanno battuto il Senago 6-1. Si è trattato dell’epilogo più logico, alla luce dello straordinario rendimento espresso dalla squadra nell’arco di tutto il torneo. Una sola sconfitta, guarda caso all’esordio a Senago, e poi cinque limpide vittorie che hanno sancito la supremazia biancorossa nella prima edizione di una manifestazione che non ha mancato di riscuotere consensi sotto il profilo tecnico.

Il racconto della finale

Tornando alla finale occorre sottolineare come il confronto con Senago sia riuscito ad interpretare in pieno il ruolo che l’etichetta le imponeva. Un vero spareggio per il titolo, in tutto e per tutto, con il punteggio in bilico fino al penultimo inning.

I partenti Bortolomai e Dall’Agnese (quest’ultimo MVP della finale) hanno giganteggiato sul mound ed in pratica il braccio di ferro ha sorriso al Piacenza nel momento in cui per il bull- pen lombardo è giunto il momento dell’avvicendamento. Fino a quel punto i biancorossi hanno fatto valere il risicato vantaggio di 2-1, maturato dopo l’1-1 del primo inning (base a Molina cui seguiva un errore) e dal successivo punto al 2° (singolo e rubata per Fava poi battuto a casa da Casana).

Per i successivi tre inning si trattava di tener duro procedendo con passo deciso verso l’epilogo ma con sulla testa la spada di Damocle di un Senago ancora troppo vivo. Per i lombardi la corda si spezzava al 6° col monte che vacillava con due basi ed un colpito. Consapevole di vivere il momento decisivo del match, il Piacenza coglieva l’attimo con i singoli di Speziali e Gibson e la volata di sacrificio di Casana.

Sul 6-1 la finale prendeva decisamente la strada biancorossa con Senago incapace di organizzare una replica. Dopo Dall’Agnese anche i rilievi Bigliardi e Carnevale erano “da finale” e Piacenza poteva così lasciarsi andare ai festeggiamenti.

Dall’Agnese, MVP della finale

Tabellino

PIACENZA 1-1-0-0-0-4-0 6

SENAGO 1-0-0-0-0-0-0 1

Formazione: Nani 2b, Molina ed, Minoia ec, Segreto 3b, Calderon 1b, Fava ric, Gibson es, Casana dh, Speziali ss. Laciatori: Dall’Agnese (rl4 bv2 bb1 k6 pgl1), Bigliardi (rl2 bv0 bb0 k3 pgl0), Carnevale (rl1 bv0 bb0 k2 pgl0).