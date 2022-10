Tennistavolo – Teco pigliatutto nei campionati regionali assoluti

Domenica 30 ottobre a S. Felice sul Panaro (Modena) e a Cadelbosco Sopra (Reggio Emilia) si sono disputati e assegnati i titoli regionali assoluti per le categorie 6^, 5^, 4^; il comitato regionale Emilia Romagna pur essendo ad inizio stagione, ha assegnato con largo anticipo i titoli 2022-2023.

6a categoria

I pongisti di Cortemaggiore dominano la scena, in finale arrivano Anass El Aazri, 14 anni, e il seniores proveniente dal nuovo progetto del club magiostrino “Tennistavolo per Tutti“ Petru Ioun: un derby che ha premiato la freschezza e la vivacità giovanile, che la vittoria di El Aazri. Oltre a quello nel singolare, la Teco fa suo anche il titolo nel doppio con lo stesso Ioun in coppia con Michele Lombardi: gara impeccabile per i magiostrini, partiti con testa di serie arretrata, che in finale hanno avuto la meglio su Franco Bersanti e Paolo Cutri (Lugo di Romagna).

4a categoria

Anche in questa categoria i pongisti del Cortemaggiore sono arrivati in finale sia nel singolo che nel doppio e in entrambe le occasioni hanno ceduto sul filo di lana. Nel singolare, grande gara di Francesco Armani, altro giovane del vivaio magiostrino, sconfitto al qunto set 11-8 dall’esperto Carlo Castelvetro (Tennistavolo Castiglione di Ravenna); nel doppio la coppia formata da Dylan Baroni e Lorenzo Armani si sono arresi ai parmensi Yuri Silvestri (Tennistavolo Audax) e Davide Pacchiosi (Battistini Parma).