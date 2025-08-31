Volley, Serie B – Monticelli abbraccia la Canottieri Ongina: si alza il sipario sull’avventura giallonera

Un appuntamento informale, nell’accogliente scenario in riva al Po, tratto carattistico del paese. Oggi (sabato) pomeriggio la Canottieri Ongina Volley si è presentata al paese di Monticelli con il vernissage ospitato dall’On-De Po Bar della Società Canottieri Ongina di via Tinazzo.

A far conoscere i protagonisti della nuova stagione in serie B maschile, tra dirigenza, staff tecnico e giocatori, è stato il presidente Fausto Colombi, che ha ribadito gli obiettivi della stagione.“Dopo un biennio non soddisfacente – le parole del numero uno giallonero – vogliamo disputare una buona annata arrivando nei primi posti, pur sapendo che ai play off vanno solo due squadre. Dai primi allenamenti si è visto un buon affiatamento, poi lo staff tecnico sta lavorando per creare l’amalgama di una squadra con dodici quattordicesimi nuovi”.

Il direttore sportivo Donato De Pascali poi si è rivolto alla squadra. “L’auspicio è vedervi sempre fortemente motivati prima di ogni seduta e al termine di ogni allenamento avere ancor più voglia di sostenere la seduta successiva.Mi piacerebbe vedere una squadra che sappia suonare il pianoforte seguendo lo spartito, ma in caso di necessità anche saperlo spostare giocando con coesione. Auguro a tutti la miglior stagione a tutti”.

Nel frattempo, è stato fissato il primo allenamento congiunto: sarà giovedì 11 settembre alle 19,30 (inizio riscaldamento) a Monticelli contro Asola.

