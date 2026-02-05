Ammodernamento della Statale 45 tra Rivergaro e Cernusca, affidati i lavori: il bando vinto da un consorzio di Perugia

Anas ha ufficialmente affidato i lavori per l’ammodernamento e la messa in sicurezza della strada statale 45 “di Val Trebbia” nel tratto compreso tra Cernusca (km 110,300) e Rivergaro (km 121,500).
L’appalto, dal valore complessivo di circa 124 milioni di euro (precisamente 124.484.782,45 euro), è stato assegnato al CEC – Consorzio Stabile Europeo Costruttori, con sede a Perugia.
L’intervento, tuttavia, non è esente da polemiche. Nel corso degli anni, infatti, una parte della popolazione residente nelle aree interessate ha espresso forti perplessità e contrarietà rispetto al progetto, sollevando preoccupazioni legate all’impatto ambientale, al consumo di suolo e alle modifiche del territorio della Val Trebbia.
Nonostante il dibattito ancora aperto, l’affidamento dei lavori segna un passaggio decisivo verso la realizzazione dell’opera.
Se nella zona di Rivergaro, cittadini e istituzioni hanno in generale espresso perplessità nei confronti del progetto, diverso è il clima a Bobbio: “Ottima notizia per il nostro territorio: dopo una lunga attesa, è stata finalmente aggiudicata la gara per i lavori di ammodernamento della SS45 nel tratto Cernusca-Rivergaro. Questo è un ulteriore passo concreto verso la realizzazione di un intervento atteso da decenni, che oggi diventa sempre più realtà. Un‘opera che non è solo un’infrastruttura, ma rappresenta il futuro e lo sviluppo per la nostra Val Trebbia”, commenta infatti Federico Bonini, consigliere comunale di Bobbio.