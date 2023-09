Baseball – Storica impresa: Piacenza alle semifinali nazionali in tutte le categoria

Missione compiuta per il Piacenza Baseball che, con i successi di U15 e U12, si concede il lusso di qualificare tre squadre alle semifinali nazionali del 16-17 settembre. Era già qualificata l’U18 targata Brescia, frutto dell’accordo di collaborazione tra piacentini e bresciani che vede ben sei biancorossi protagonisti nella squadra dominatrice della fase regionale lombarda. Domenica 17 a Bologna si giocherà la qualificazione alla Final Four tricolore e per far questo dovrà superare la concorrenza di Fortitudo, Poviglio (RE) e Lions Nettuno.

Il racconto

Le altre giovanili biancorosse invece per centrare la semifinale hanno dovuto scendere in campo nell’ultimo week-end e tutto è flato alla grande. Giocava in casa l’U15 che ha regolato senza difficoltà Senago e Pool ’77 Bolzano. Con i lombardi vittoria per 15-4 con risultato in bilico solo nella prima metà. I primi due attacchi sembravano poter mettere al sicuro i padroni di casa che si portavano sul 6-0 ma i quattro messi a segno da Senago rimettevano tutto in discussione.

La situazione si sbloccava al 4° con altri 5 arrivi a casa base del Piacenza che a quel punto non mollava più la presa assicurandosi la vittoria con un largo 15-4 visti gli ulteriori punti siglati nel finale. A seguire Bolzano-Senago col successo in rimonta dei lombardi per 17-16. Qualificazione in tasca quindi per Piacenza ancor prima di vedersela con gli alto-atesini che comunque alla resa dei fatti si dimostravano tutt’altro che insormontabili. Vittoria piacentina per 13-0 e verdetto mai in discussione, in pratica una passerella virtuale verso la meritata semifinale che si giocherà sabato 16 a Codogno contro padroni di casa, Viterbo e Torre Pedrera (RN). Uno solo il posto in palio per la Final Four scudetto.

Questi i ragazzi protagonisti della qualificazione: Chalas, xD’Auria, Hernandez, Ramirez, Manfredini, Seneci, Agosti, Termotto, Travaini, Achilli M., Jaamillo e Riviera M. Piacenza Baseball

Exploit per l’U12

Infine exploit in riva all’Adriatico per l’U12 che a Rimini, in sfida secca, ha strappato la qualificazione battendo 5-4 lo Junior al termine di una partita palpitante decisasi sul filo di lana. Biancorossi avanti 2-1 al 1°, pareggio romagnolo (2-2) al 2° e punteggio che non si sblocca fino al 4° inning completo. La svolta nel finale da brividi che inizialmente sorride ai riminesi, bravi a portarsi sul 4-2 al quinto attacco. Ed è qui che esce allo scoperto il carattere e la forza dei nostri che, con già un out, godono di due arrivi in base con i singoli di Pirtle e DesJardins.

Il lavoro lo completa Rosario con provvidenziale fuoricampo da tre punti che ribalta letteralmente la situazione. A quel punto, sul 5-4, si tratta di stringere i denti per l’ultima difesa ed i piccoli biancorossi, per nulla intimoriti, ci riescono alla grande conducendo in porto la storica impresa. Il cammino proseguirà domenica 17 a Ponzano Veneto (TV) contro padroni di casa, Cervignano del Friuli e Fiorentina. Questa la formazione vincente contro lo Junior: Pirtle, DesJardins, Rosario, Milani, Bertonazzi E., Jimenez F., Mendoza, Ozzola e Jimenez M.