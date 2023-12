Serie B – La Bakery Piacenza in cerca di riscatto nel derby con Fiorenzuola – AUDIO

Sedicesimo ed ultimo turno dell’anno solare 2023 per il campionato di Serie B Nazionale Lnp Old Wild West, con il calendario che ha regalato il derby natalizio tra Bakery Piacenza e Fiorenzuola Bees. Si gioca sabato 23 dicembre alle ore 18 al PalArquato di Castell’Arquato, e si tratta del secondo round per questa stagione visto che le due formazioni già si sono affrontate in occasione del primo turno di Supercoppa, con successo dopo due tempi supplementari da parte dei biancorossi.

Era il 9 settembre, le squadre erano appena all’alba della nuova annata, e da quel giorno ne è passata di acqua sotto i ponti. Oggi le due compagini sono divise da due punti in classifica, con i Bees ad inseguire e la Bakery che occupa il nono posto a quota 14 in coabitazione con Legnano, Sant’Antimo e Cassino. L’incontro sarà sicuramente uno spot per la pallacanestro piacentina, e capitan Mattia Mastroianni e soci ci arriveranno con tutta la voglia di riscatto dopo la sconfitta casalinga di domenica scorsa contro Rieti.

Le parole di coach Giorgio Salvemini

«Fiorenzuola è una squadra ben allenata e con un sistema di gioco ben definito, per quanto riguarda sia l’aspetto offensivo che quello difensivo. Si tratta di una formazione che corre bene il campo con gerarchie ben definite, e per questo un’avversaria davvero ostica da affrontare. La qualità della squadra permette di esaltare i vari singoli, e per questo sarà fondamentale riuscire a mettere dei granellini di sabbia nel loro sistema. Dal canto nostro, dovremo essere bravi a giocare la nostra pallacanestro, con i ritmi che ci hanno contraddistinto sino a questo momento. Loro sono fisici e ben strutturati, per questo sarà importante pareggiare questa loro fisicità. L’arma principale a nostra disposizione sarà quella di essere noi stessi».