Elezioni europee, Rifondazione Comunista: “In corsa con la lista Pace Terra Dignità”

Il Partito della Rifondazione Comunista aderisce alla lista per le elezioni europee Pace Terra Dignità, promossa da Michele Santoro e Raniero La Valle. “Invitiamo cittadine e cittadini a firmare per la presentazione della lista, nei banchetti che si terranno nelle piazze di numerosi comuni e nelle sedi comunali stesse contro questo ulteriore tentativo di limitare la partecipazione alla vita democratica”.

La nota di Rifondazione Comunista

Per iniziativa di Fratelli d’Italia ,la campagna elettorale in corso, è stata modificata in Parlamento la normativa che avrebbe permesso a Rifondazione Comunista di essere esentata dalla raccolta delle firme per presentare la lista in quanto aderente al partito della Sinistra Europea.

Il fulcro del programma della lista è la pace e il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione dei conflitti internazionali, come sancito dall’articolo 11 della Costituzione, nonché il rifiuto delle politiche di riarmo e di un’economia di guerra i cui costi sono pagati da tutti noi.

Siamo per interrompere l’invio di armi all’Ucraina, per fermare il genocidio della popolazione palestinese a Gaza e in Cisgiordania, e chiederemo che l’Europa da subito si attivi per avviare efficaci processi diplomatici di pace; siamo per contrastare la continua espansione a est della NATO e per bloccare l’escalation verso la terza guerra mondiale, già in atto ‘a pezzi’, come ha ricordato Bergoglio.

Altro punto importante della nostra iniziativa politica è riassunto nella parola terra, principio fondante è la tutela del pianeta e il contrasto alle scellerate politiche neoliberiste che accelerano il rischio di distruzione.

Infine, la dignità quale valore fondante dei diritti sociali: lavoro, salute, istruzione, e civili: tutela e valorizzazione delle diversità etniche e di genere, diritti all’immigrazione e rispetto dei diritti umani nella UE e in ogni parte del pianeta.