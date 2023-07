Cadavere dal Po, disposto il test del DNA: il timore che sia Bilal, 20enne scomparso da un mese

Scomparso dal 17 giugno, proseguono le ricerche di Bilal Azza, 20enne di origini marocchine e residente a Castel San Giovanni. L’ultima volta che i familiari hanno visto il giovane risale al 17 giugno scorso, quando il ragazzo è uscito di casa comunicando di voler andare in piscina. Non è più tornato.

La scomparsa del giovane, ora, si intreccia inevitabilmente al ritrovamento del cadavere in Po avvenuto il primo luglio scorso, nei pressi dello scalo del Genio Pontieri a Piacenza, vicino a Foce Trebbia. Il corpo infatti è ancora senza nome.

Ovviamente si spera in un epilogo positivo per il 20enne scomparso, ma chiaramente prima d’allora tutte le piste rimangono aperte, anche quelle più tragiche. E così, sul corpo ritrovato in Po potrebbe essere effettuato l’esame del DNA per confrontarlo con quello di Bilal.