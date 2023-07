“Per sempre amici”, concerto di solidarietà il 22 luglio a San Nicolò. Sono aperte le prevendite per l’evento benefico “Per sempre amici”, in calendario nella serata di sabato in piazza Togliatti nel ricordo di Domenico, William, Elisa e Costantino.

Nel segno dell’amicizia e della passione per la musica che univa i quattro giovani morti per un tragico incidente in Trebbia nel gennaio del 2022, acquistando i biglietti della serata si potranno aiutare i ragazzi della missione del francescano padre Roch nel Congo Brazzaville: lo scopo è affittare un terreno ed avviare una coltivazione di frutti ed ortaggi, da rivendere al mercato, garantendo così una possibilità di lavoro e di autonomia.

L’iniziativa è promossa dall’associazione “Allunga la tua mano Odv”, con il patrocinio del Comune di Rottofreno e la collaborazione della Pro Loco Amis ad San Nicolò.

“Allunga la tua mano” è anche il titolo del libro, pubblicato dall’editrice Il Duomo, che racconta la storia di Emanuela Crestani, malata di Sclerosi multipla, e del marito Paolo Garattini, divenuto ombrello di varie iniziative solidali. Con il desiderio di condividere con tutti la grazia ottenuta nel 2016 nelle piscine di Lourdes – la scomparsa di un sintomo della malattia, il dolore disestesico termico – Lella e Paolo, insieme a un gruppo di amici, si sono fatti promotori di concerti solidali, grazie alla disponibilità di Salvatore Rizzo e della sua band, raccogliendo fondi per la sezione piacentina di Aism, per Amop e per Armonia. Ora è la volta della missione di padre Roch.

Il concerto sarà aperto alle ore 21.30 da Crees Baby. Salirà quindi sul palco la Vascoterapia Band. Dalle ore 18.45 saranno aperti gli stand gastronomici grazie alla Pro Loco Amis ad San Niculò.

PREVENDITE

I biglietti (quota 15 euro) sono già disponibili in prevendita a San Nicolò all’edicola del centro commerciale Il Gigante, al Bar Ba di via XXV Aprile e all’Autoscuola Bracchi, oppure telefonando al 366.4414573. Potranno inoltre essere acquistati direttamente all’ingresso della serata del 22 luglio.