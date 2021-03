Cade mentre viaggia in monopattino in viale Malta e batte la testa, grave una 41enne

Cade mentre viaggia in monopattino, grave una donna. I fatti sono accaduti questo pomeriggio in viale Malta, all’imbocco di piazzale Torino. Una donna di 41 anni stava viaggiando in monopattino quando, per motivi da chiarire, è caduta. Una caduta rovinosa, con la 41enne che ha battuto violentemente la testa contro l’asfalto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118: considerata la gravità delle lesioni, i sanitari hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza che ha condotto la donna al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Parma. Sul posto, per i rilievi, la polizia locale.