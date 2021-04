Cadeo Carpaneto, Asia Zanardini sesta a Riccione

L’Esordiente bresciana si è piazzata nella top ten assoluta della corsa e nella graduatoria dei secondi anni

Top ten in Romagna per il Cadeo Carpaneto, protagonista a Riccione nella seconda edizione della Giornata del ciclismo giovanile. Nella corsa per Donne Esordienti, la bresciana Asia Zanardini ha conquistato la top ten assoluta, risultando la sesta atleta dei secondi anni al traguardo. La vittoria è andata alla veneta Linda Sanarini, vincitrice per distacco.

Classifica Donne Esordienti secondo anno Riccione

1° Linda Sanarini (Scuola Ciclismo Vo’) 22 chilometri 800 metri in 42 minuti, media 32,571 chilometri orari

2° Misia Belotti (Valcar-Travel & Service)

3° Maddalena Simeoni (Zhiraf Guerciotti)

4° Chantal Pegolo (Conscio Bike Friuli)

5° Silvia Formisano (Ciclistica San Miniato Santa Croce)

6° Asia Zanardini (Cadeo Carpaneto)

7° Romina Evelin Di Sciuva (Cicli Fiorin)

8° Giada Masaro (Conscio Pedale del Sile)

9° Aurora Casadei (Polisportiva Fiumicinese Fa.i.t. Adriatica)

10° Irene Meneghello (Conscio Pedale del Sile).