Cadavere riaffiora dalle acque del Po in provincia di Lodi, in tasca alcuni documenti: è Stefano Barilli?

Un cadavere riaffiora dalle acque del fiume Po, potrebbe trattarsi di Stefano Barilli. Il rinvenimento è avvenuto questa mattina, nel tratto del fiume che attraversa il comune di Caselle Landi, in provincia di Lodi. E’ stato un pescatore a notare il corpo, per poi allertare subito i soccorsi. I vigili del fuoco hanno recuperato la salma, le cui condizioni rendono difficile il riconoscimento. Tra gli abiti, però, i carabinieri hanno trovato i documenti che lascerebbero pensare a Stefano Barilli, il piacentino di 23 anni di cui si sono perse le tracce il 7 febbraio scorso. Le forze dell’ordine della nostra provincia indagano da quel giorno sulla scomparsa del giovane, sparito nel nulla in condizioni poco chiare.

Inizialmente la vicenda di Stefano era apparsa legata a quella di un altro giovane, Alessandro Venturelli, 20enne di Sassuolo scomparso il 5 dicembre scorso. Il timore era che entrambi fossero finiti nelle grinfie di una setta.

Per avere la certezza che il cadavere sia proprio quello di Barilli, la Procura di Lodi ha disposto, all’interno dell’autopsia, anche il test di Dna, che sarà raffrontato con quello dei familiari più stretti. Gli abiti trovati addosso al cadavere vengono ritenuti compatibili con quelli che il giovane indossava al momento della scomparsa anche se, come si puntualizza dalla Procura, non si tratta di vestiti così particolari da dare la certezza che provengano dal guardaroba del 23enne.